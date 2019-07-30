Зеленский уволил Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.

7 июля Зеленский назначил губернатором Луганской области Виталия Комарницкого. До назначения на пост главы региона Комарницкий был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году он избирался в Луганский областной совет от Партии регионов. Также его связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

11 июня президент Украины уволил 15 руководителей областных государственных администраций. В отставку были отправлены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

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