Зеленский назначил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в указе.

До назначения на пост губернатора Комарницкий был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году он избирался в Луганский областной совет от Партии регионов. Также его связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

Ранее Комарницкий выступил за законодательное разделение населения Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) на три категории в случае восстановления контроля Киева над их территориями.

По его мнению, военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР должны понести уголовную ответственность, гражданские служащие — административную, а мирное население должно быть освобождено от ответственности.

Часть Луганской области неподконтрольна Киеву и образует собой самопровозглашенную ЛНР, под контролем которой находится в том числе и столица региона Луганск. Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после смены власти в Киеве. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!