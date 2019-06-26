Зеленский назначил своим постпредом по Крыму ученого «Кафедры кибермира»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя по Крыму (офис ведомства располагается в Киеве). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Должность занял Антон Кориневич.

Кориневич указан на сайте Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко как заместитель директора по научно-педагогической работе. Имеет ученую степень кандидата юридических наук, доцент.

Более подробная информация о нем содержится на портале «Кафедры кибермира» — международного проекта вуза, посвященного подготовке специалистов по киберправу. Согласно профайлу доцента, он защитил диссертацию на тему «Место международного энергетического права в системе современного международного права», сферой его научных интересов также является гуманитарное, уголовное и информационное международное право.

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Должность постпреда президента Украины в Крыму учредили в начале 2016 года. Предшественник Кориневича Борис Бабин был уволен в конце декабря 2018 года по указу бывшего президента страны Петра Порошенко. Заявление об отставке он подал по собственному желанию. До назначения Бабин был завкафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии и уполномоченным правительства по делам Европейского суда по правам человека.

Киев считает Крым своей территорией, находящейся в российской оккупации. Украина, а вместе с ней и ряд стран Запада не признают его переход под юрисдикцию Москвы по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за это решение. Россия настаивает, что процесс присоединения Крыма соответствовал нормам международного права.

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