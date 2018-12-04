Порошенко уволил своего представителя в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал украинский лидер Петр Порошенко.

«Освободить Бабина Бориса Владимировича от занимаемой должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению», – говорится в указе. Документ датирован 2 ноября.

Борис Бабин был назначен на должность представителя в Крыму с августа 2017 года. Ранее он был заведующим кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии. Он также занимал должность уполномоченного правительства по делам Европейского суда по правам человека.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты. Москва подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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