Порошенко допустил отказ Украины от Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский может признать Крым российским в обмен на решение конфликта в Донбассе. Об этом в интервью порталу «Главком» заявил бывший глава государства Петр Порошенко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли новая власть разменять Крым на разрешение ситуации в Донецке и Луганске, экс-президент сказал: «Очевидно, что может». Он отметил, что в таком случае эта власть перестанет быть властью. «Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — добавил Порошенко.

По его мнению, в 2014 году Россия совершила международное преступление, ведя обстрелы украинских территорий. «Может ли Россия использовать военно-воздушные силы? Я уверен, что может. Поэтому нам надо решительно укреплять противовоздушную оборону. Чем я и занимаюсь», — подчеркнул бывший лидер.

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В марте Порошенко озвучил план по возвращению Крыма в состав Украины. Среди этих пунктов значились расширение антироссийских санкций, введение «азовского пакета» экономических ограничений против России, а также координация усилий относительно судебных процессов.

Тогда же Порошенко дал обещание, что на полуострове в ближайшем времени будет восстановлен украинский суверенитет.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума. Большинство государств-членов ООН не признали результаты голосования; Киев называет полуостров оккупированной территорией. При этом в Москве заявили, что процедура соответствовала нормам международного права.

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