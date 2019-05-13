Стала известна судьба украинской военной техники в Крыму

Россия утилизирует оставленную в Крыму в 2014 году военную технику Украины, если ее не заберут в течение следующих пяти лет. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Владимира Шаманова.

«Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать [технику], либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам России не интересны», — сказал депутат.

Ранее, 8 мая, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщал, что находящиеся в Крыму на базе «Бельбек» украинские истребители МиГ-29 уже непригодны для боевых действий и больше похожи на металлолом.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать оставшиеся на полуострове самолеты, корабли и бронетехнику, которые находятся «в плачевном состоянии». В ответ украинский лидер Петр Порошенко сказал, что Украина вернет себе свою технику только вместе с Крымом.

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