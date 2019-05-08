Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пояснил, что самолеты не обслуживались пять лет — им не проводили профилактические антикоррозийные работы и не запускали электроприборы и двигатели. Военные только охраняли боевую технику и обеспечивали пожаробезопасность. «Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое», — утверждает Белик.

Материалы по теме Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?

Он добавил, что на их ремонт потребуются огромные средства и дешевле сдать истребители на металлолом. Также депутат исключил возможность использования деталей украинских самолетов для починки российской авиации.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, у ВВС Украины имеются 37 таких истребителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!