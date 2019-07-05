Зеленский назначил главой Донецкой области брата ополченца ДНР

Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донецкую область для того, чтобы лично представить местным жителям назначенного им главой региона Павла Кириленко. Об этом говорится на сайте пресс-службы президента.

Указ о назначении Кириленко на пост главы Донецкой области также был опубликован на сайте президента. В отдельном указе об отставке предыдущего губернатора говорится, что он уволен в связи с «завершением срока полномочий президента Украины». В сообщении пресс-службы Зеленского о его поездке в Донбасс говорится, что она приурочена к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска. Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях по этому поводу, где, вероятно, и состоится представление.

Павел Кириленко — 33-летний уроженец Донецкой области. В 2008 году он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и после этого работал исключительно по специальности — в прокуратурах Донецкой области, входившей на тот момент в состав Украины Автономной республике Крым и Генпрокуратуре страны. До назначения губернатором Кириленко носил звание подполковника юстиции, занимая пост военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона.

Украинские СМИ, в частности «Украинская правда», ссылаясь на документы о собственности и данные сайта «Миротворец», утверждают, что у Кириленко есть брат, который в гражданском конфликте в Донбассе занял сторону ополченцев и работает оперативником в МГБ ДНР.

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Ранее Донецкую область возглавлял генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Куц. Родившийся в Ростове-на-Дону и живший в России до середины 1990-х Куц с 2015 по 2017 год был начальником управления СБУ в Донецкой области, после чего возглавил вновь созданное Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. На пост главы области его в июне 2018 года назначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Часть Донецкой области не подконтрольна Киеву и образует собой самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), под контролем которой находится в том числе и столица региона Донецк. Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после смены власти в Киеве. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

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