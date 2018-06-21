Донецкую область возглавит чекист

Кабинет министров Украины назначил генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона). Об этом в эфире «5 канала» заявил ранее занимавший этот пост Павел Жебривский.

«Это уже не секрет. Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность [главы Донецкой военно-гражданской администрации]», — сообщил Жебривский.

Родившийся в Ростове-на-Дону и живший в России до середины 1990-х Куць с 2015 по 2017 год был начальником управления СБУ в Донецкой области, после чего возглавил вновь созданное Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

О своей отставке с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский объявил 11 июня. За три года пребывания на этой должности он отметился рядом резонансных заявлений — рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.

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