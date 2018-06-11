Донецкий губернатор ушел в отставку

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский подал в отставку. Свое заявление он опубликовал в понедельник, 11 июня, в Facebook.

Жебривский провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко и сообщил ему о своем решении. Глава государства принял его заявление, 13 июня отставку губернатора рассмотрит кабинет министров страны.

«Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина — это Украина!» — написал Жебривский, обращаясь к жителям региона.

Губернатором Донецкой области Жебривский был назначен в июне 2015 года. За три года он отметился рядом резонансных заявлений — рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!