Захарова заявила о готовности России добить «неонацистскую гадину»

Захарова: РФ посылает сигнал о готовности добить неонацистскую гадину по всем фронтам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление президента России Владимира Путина на совещании по поводу освобождения Константиновки в военной форме является сигналом, что «террористическая неонацистская гадина» будет добиваться до конца и по всем фронтам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — отметила Захарова и призвала работать.

Ранее Захарова назвала взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) важнейшим рубежом для продвижения.