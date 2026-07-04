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15:12, 4 июля 2026Мир

Захарова заявила о готовности России добить «неонацистскую гадину»

Захарова: РФ посылает сигнал о готовности добить неонацистскую гадину по всем фронтам
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление президента России Владимира Путина на совещании по поводу освобождения Константиновки в военной форме является сигналом, что «террористическая неонацистская гадина» будет добиваться до конца и по всем фронтам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения», — отметила Захарова и призвала работать.

Ранее Захарова назвала взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) важнейшим рубежом для продвижения.

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