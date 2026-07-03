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23:57, 3 июля 2026Мир

Захарова прокомментировала взятие Константиновки

Захарова назвала взятие Константиновки важнейшим рубежом для продвижения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взятие Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) важнейшим рубежом для продвижения. Ее слова приводит РИА Новости.

«Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед и с Богом!» — прокомментировала Захарова.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин назвал данный момент важным этапом, который поможет взломать крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он поблагодарил российских военных за героизм при освобождении города.

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