Зеленский назначил руководство СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, назначен начальник главного следственного управления СБУ. Им стал Богдан Тиводар.

Ранее Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Дублик возглавлял один из департаментов спецслужбы. Тиводар работал на руководящих должностях в разных областях на западе Украины, а с 2014 года был заместителем начальника главного следственного управления СБУ.

Ранее в руководстве СБУ появились Иван Баканов и Анатолий Калюжняк. Последний работал в руководстве СБУ с 2010 по 2013 год — при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче.

Во время предвыборной кампании Баканов руководил штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!