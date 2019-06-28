В руководстве СБУ появился чиновник времен Януковича

Заместителем временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк. Об этом сообщает «Слiдство Iнфо».

Отмечается, что Калюжняк занимал аналогичную должность с 2010 по 2013 год — при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче. В апреле 2014-го он работал помощником народного депутата Владислава Бухарева, который в начале июня 2019 года возглавил Службу внешней разведки Украины.

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Бывший руководитель департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила, что Калужняк попадает под действие закона «Об очищении власти» и не может занимать государственные должности. Согласно закону под ограничения попадают руководители всех самостоятельных подразделений центрального аппарата СБУ и их заместители.

Во время предвыборной кампании Баканов руководил штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.

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