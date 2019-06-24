Зеленский сделал блогера ответственным за инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил блогера и бизнесмена Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации президента.

Комментируя свое назначение, Арахамия заявил, что не хочет многого обещать в самом начале работы, и сразу же пообещал, что Украина «как минимум втрое увеличит нынешний объем инвестиций в страну». По его словам, его задача заключается в том, чтобы ускорить этот процесс.

Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster, основателем волонтерской организации «Народный проект», которая спонсирует украинских военных в Донбассе, с 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium. В 2014 году экс-президент Петр Порошенко наградил Арахамию орденом «За заслуги» 3-й степени. Под псевдонимом Давид Браун он ведет блог о бизнесе и продажах.

Кроме того, Арахамия намерен пойти выборы в Верховную Раду как кандидат от поддерживающей Зеленского партии «Слуга народа». В партийном списке он занимает четвертую строчку, что гарантирует ему попадание в парламент нового созыва. Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за «Слугу народа» готовы проголосовать 47 процентов избирателей, что обеспечит прохождение в парламент около 135 кандидатам из списка партии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!