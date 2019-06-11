Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства страны.

Кроме того, Зеленский подписал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения в совет.

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Порошенко назначил Василенко и Исакова членами ВСП 13 мая — после того, как ЦИК объявил официальные результаты выборов президента, на которых бывший лидер Украины получил около 24 процентов голосов избирателей.

Высший совет правосудия обеспечивает независимость судебной власти на Украине. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Член ВСП не может принадлежать к политическим партиям, профсоюзам, участвовать в политической деятельности, иметь представительский мандат, занимать другие оплачиваемые должности или выполнять любую оплачиваемую работу кроме научной, преподавательской или творческой.

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