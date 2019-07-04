Кандидат на пост губернатора в Донбассе предложил делить людей на сорта

Кандидат на должность губернатора Луганской области Виталий Комарницкий выступил за законодательное разделение населения Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) на три категории в случае восстановления контроля Киева над их территориями. Его слова приводят «Українські Новини».

«Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждет. В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три четких группы», — заявил он на круглом столе «Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность».

По его мнению, военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР должны понести уголовную ответственность, гражданские служащие — административную, а мирное население должно быть освобождено от ответственности.

Также он предложил составить перечень товаров, которые будут запрещены к ввозу в Донбасс.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после смены власти в Киеве. Часть региона вышла из-под контроля руководства страны, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

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