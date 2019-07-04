Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

По его словам, ни одна страна не вмешивалась в ситуацию на юго-востоке страны. «Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? "Джавелины" есть у нас — это чья техника?» — сказал Коломойский.

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По словам олигарха, российские военные, как и граждане США и Западной Европы, приехали на Украину выполнять интернациональный долг. «Мы говорим, что российские военные присутствуют в Донбассе. Это факт <...> Что касается офицерского состава, то сто процентов там много российских военнослужащих, которые поехали в отпуск или в командировку», — отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что война в Донбассе готовилась около 20 лет, минимум с 2004 года. Именно тогда стало ясно, что страна готова к внутреннему конфликту. Кроме того, по мнению олигарха, столкновения на Украине выгодны Вашингтону — это позволяет постоянно обвинять Россию и вводить против нее санкции.

В ноябре 2018 года Коломойский предположил, что Киеву удастся вернуть под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей, однако это может произойти только посредством переговоров. Тогда же он заявлял, что президент России Владимир Путин не позволит решать будущее региона военным путем.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года, после смены власти в Киеве. Часть региона вышла из-под контроля руководства страны, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украина и страны Запада обвиняют Москву в причастности к конфликту, Кремль все обвинения отвергает.

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