Коломойский предсказал возвращение Донбасса Украине и обсудил распад России

Украине удастся вернуть себе контроль над Донецкой и Луганской областями, а также Крымом. С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Гордону выступил олигарх Игорь Коломойский, текст беседы публикует издание «Гордон».

Коломойский признал, что в Донбассе имеет место гражданский конфликт, не выходящий за пределы региона. «С одной стороны — граждане Украины, с другой стороны — граждане Украины», — сказал он. Россияне, в свою очередь, «подогревают [конфликт] с той стороны».

Олигарх предполагает, что в Донбассе присутствуют российские советники и военные инструкторы, а также регулярные части Вооруженных сил России, «перекрашенные во что-то». «Это же не имеет значения. В Испании [в 1936-1939 годах] тоже были советские войска, добровольцы, интернациональные бригады. И что с того? Это же была гражданская война», — указал он.

«Это локальный, гражданский конфликт, подчеркну еще раз, спровоцированный, подогреваемый, поддерживаемый Россией. Но в основе его — большое количество жителей именно Донбасса», — добавил он.

Вернуть себе и Донбасс, и Крым Украина сможет, считает Коломойский. «Причем Донбасс — в ближайшее время, а Крым попозже — чуть-чуть надо потерпеть. Но все равно вернем», — уверен он. Под ближайшим временем Коломойский подразумевает период до пяти лет.

Также олигарх заявил, что распада Российской Федерации ждать не стоит. Сравнивая нынешнюю ситуацию в России с последними годами существования СССР, Коломойский указал, что тогда страна «была скреплена чем-то, но не была сплоченной».

«Люди внутри уже [встрепенулись], все национальные движения поднимались. А где национальные движения в России сегодня? Их нет. И не может быть», — подчеркнул он.

В ноябре Коломойский заявил, что предположения о том, что неподконтрольными Киеву территориями командует президент России Владимир Путин, смешны. «Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс ему никакой радости не приносит, кроме геморроя. Путин не является единственным, кто решает этот вопрос», — заметил он.

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