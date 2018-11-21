Порошенко уличили в желании заполучить тотальный контроль

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов стремится полностью контролировать медиапространство страны. Такое мнение выразил украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью журналистке Соне Кошкиной, запись доступна на YouTube.

«Такого никогда не было. Ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиапространство», — сказал Коломойский. Он добавил, что связано это с приближающимися президентскими выборами, которые на Украине пройдут в марте 2019 года. В числе каналов, тайно принадлежащих Порошенко, Коломойский назвал телеканал «Прямой».

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При этом олигарх заявил, что сомневается в переизбрании действующего украинского президента. «На 99 процентов исключаю, что Порошенко победит на президентских выборах», — заявил Коломойский. Если Порошенко переизберут на второй срок, олигарх пообещал публично заявить, что не разбирается в политических процессах и «уйдет на пенсию».

Коломойский не единственный, кто заявляет о системном давлении на украинские СМИ и журналистов. Ранее, 19 ноября, после очередного нападения радикалов на корреспондента оппозиционного телеканала NewsOne глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко уличил политиков в агрессивной антижурналистской риторике, которая провоцирует новые нападения.

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