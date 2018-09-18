Журналист сфотографировал виллу Порошенко и стал агентом СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под угрозой физической расправы принудили к сотрудничеству журналиста интернет-издания «Страна.ua» после того, как он сфотографировал испанскую виллу президента страны Петра Порошенко. Об этом говорится в расследовании «Страны.ua».

В конце мая 2018 года издание опубликовало фотографии виллы Петра Порошенко в испанском городе Аталая-Исдабе в провинции Малага. Материал подготовили журналист Кирилл Малышев и фотограф Владислав Селезнев, работающий под псевдонимом Изым Каумбаев. Сразу после публикации фотографий Малышеву вручили повестку в военкомат прямо на экзамене и отчислили из университета.

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Селезнев же сообщал о прослушке и слежке за ним, однако подтверждений этому первоначально найти не удалось. В начале сентября журналист приобрел четыре грамма марихуаны для личного потребления. Его сразу же задержали сотрудники полиции и доставили в участок. Там у него состоялась беседа с двумя сотрудниками СБУ, которые предоставили служебные удостоверения.

Журналиста удерживали всю ночь в отделении, запугивали, угрожали физической расправой и заставили подписать документ о сотрудничестве с СБУ. Селезнев должен был информировать спецслужбу о происходящем в редакции. Сотрудники СБУ открыто декларировали, что их цель — закрыть издание «Страна.ua».

Куратором Селезнева стал сотрудник СБУ, представившийся как Саша. Из-за имени и бакенбардов в расследовании он фигурирует под псевдонимом Пушкин. Мужчина требовал от журналиста график редакционных заданий, планы газеты на неделю, маршруты передвижения журналистов издания, их номера телефонов и домашние адреса. Также Селезнев должен был искать компромат на своих коллег.

Контакты сотрудника СБУ и журналиста продолжались 10 дней. Все это время Пушкин угрожал расправой Селезневу и его матери в том случае, если журналист не будет выполнять его распоряжений. Сотрудники издания зафиксировали угрозы в переписке в мессенджере Telegram и записали на диктофон разговор сотрудника СБУ и журналиста. Во время последней встречи издание зафиксировало автомобиль Пушкина, который, как сообщили источники газеты в полиции, закреплен за СБУ. Также «Стране.ua» удалось сделать фотографию куратора журналиста.

Интернет-газета «Страна.ua» не первый раз подвергается преследованию со стороны украинских властей. Против главного редактора издания Игоря Гужвы было возбуждено пять уголовных дел, ему поступили угрозы физической расправы. В январе этого года он покинул Украину и получил политическое убежище в Австрии.

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