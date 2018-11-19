Украинские радикалы в прямом эфире напали на оппозиционного журналиста

В воскресенье, 18 ноября, радикалы из группировки «Братство» (запрещена в РФ) при участии народного депутата Украины напали на журналиста оппозиционного телеканала NewsOne Богдана Аминова. Об этом сообщает NewsOne.

NEWSONE / YouTube

Инцидент произошел в Киеве на акции противников марша памяти трансгендеров, погибших насильственным путем, которую снимали журналисты. «Вы пророссийский канал. Я вас прошу уйти. Станьте туда, чтобы не провоцировать», — прогоняла журналистов с митинга народный депутат Оксана Корчинская, жена лидера «Братства» Дмитрия Корчинского. После чего один из радикалов подбежал и плюнул в лицо Аминову.

При этом Корчинская заявила, что ничего не видела и потребовала, чтобы журналисты ушли и не провоцировали «украинских добровольцев». Как отмечает Аминов, на месте происшествия полиция отсутствовала.

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Глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко указал, что нападения на журналистов и отсутствие наказаний становятся системными. «Системная безнаказанность за преступления и агрессивная антижурналистская риторика политиков провоцируют новые нападения. Для телеканала Newsone это уже третья атака на журналистов при исполнении обязанностей в течение этой осени. А по Украине с начала 2017 года зафиксировано более 160 инцидентов физической агрессии в отношении журналистов», — написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Ранее, в сентябре этого года, украинские радикалы напали на журналистку NewsOne Дарину Билеру и избили ее в прямом эфире. Присутствующая на месте происшествия полиция бездействовала. После чего лидер «Братство» Корчинский пригрозил журналистке расправой, если она будет добиваться наказания напавших на нее националистов.

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