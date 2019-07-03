Сторонники Порошенко и Вакарчука захотели ввода миротворцев в Донбасс

Большинство сторонников партий «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и «Голос» поддерживают введение миротворческих сил в зону конфликта в Донбассе. Об этом в среду, 3 июля, сообщает «Интерфакс».

Согласно результатам социсследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, предложение о введении миротворческих сил в Донбасс поддерживают 72,3 процента избирателей партии «Голос» Святослава Вакарчука, 70,9 процента — «Европейской солидарности», 54,3 процента — партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Всего за введение миротворцев на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) высказались 55,5 процента опрошенных.

Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и партия Игоря Смешко «Сила и честь». Более половины участвующих в выборах партий не набирают одного процента голосов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после смены власти на Украине. Киев обвиняет Россию в причастности к происходящему, однако Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

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