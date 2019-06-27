Украинским партиям возместят из бюджета все затраты на агитацию

«Комитет избирателей Украины» (КИУ) рассказал, что всем прошедшим в Верховную Раду политическим партиям возместят затраты на агитацию из государственного бюджета. Об этом сообщают «Українські Новини».

«То есть налогоплательщики профинансируют политические партии на несколько миллиардов гривен», — отметил эксперт КИУ Денис Рыбачок.

Он добавил, что если в парламент пройдут пять партий, каждая из которых потратит максимальную установленную законом сумму в 360 миллионов гривен, то бюджету придется возместить им около двух миллиардов. Рыбачок отметил, что «государство фактически заплатит за агитацию определенных политических партий».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины провела жеребьевку, тем самым определив порядковые номера партий-участниц досрочных выборов в Верховную Раду. Всего в выборах примет участие 21 политическая сила.

Согласно данным последних соцопросов, на места в Верховной Раде могут рассчитывать шесть из них: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и партия Игоря Смешко «Сила и честь». Больше половины участвующих в выборах партий не набирают одного процента голосов.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента из-за чрезвычайно низкого уровня доверия к нему со стороны граждан. На Украине выборы проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам, 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



