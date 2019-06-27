Украинские партии решили агитировать на выборах с помощью концертов

Проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в депутаты стало особенностью нынешней избирательной кампании на Украине, считает директор «Комитета избирателей Украины» (КИУ) Алексей Кошель. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

В частности,в тур по 19 городам Украины в период с 29 июня по 16 июля отправляется студия «Квартал 95», которая ассоциируется с президентом страны Владимиром Зеленским.

В регионах также проходят концерты группы «Океан Эльзы», чей фронтмен Святослав Вакарчук стал лидером партии «Голос».

По оценкам КИУ, за июнь в агитационных мероприятиях в поддержку различных политических партий и кандидатов приняли участие не менее 15 украинских исполнителей. В то же время Кошель отметил, что кандидаты почти не используют такую форму агитации, как непосредственные встречи с гражданами.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля. На Украине они проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам и 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

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