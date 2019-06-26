На выборы в Раду пойдут восемь Зеленских

На выборы в Верховную Раду зарегистрировались восемь кандидатов-однофамильцев действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге рассказала Татьяна Слипачук, передает «Украинская правда».

По ее словам, восемь зарегистрированных Зеленских — не клоны, а реальные люди. Она подчеркнула, что в ЦИК приняли меры для предотвращения использования технологии двойников — от кандидатов требовали, чтобы при подаче документов они также указывали факт смены имени, фамилии и время, когда эти изменения происходили.

Глава ЦИК отметила, что ни один из зарегистрированных Зеленских не менял свою фамилию. Кроме того, их имена и отчества не совпадают с именем и отчеством украинского лидера за исключением одного случая. Тезка президента Владимир Зеленский баллотируется как самовыдвиженец в одном из избирательных округов Сумской области. Он беспартийный и безработный, а вся его предвыборная программа поместилась на одном листе. При этом у него с главой государства разные отчества.

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Слипачук отметила, что ЦИК все же находила кандидатов-клонов. «Наивысшее количество двойников на одном из округов – 3-4 лица», — сказала она.

Ранее партия президента Зеленского «Слуга народа» выявила около сотни «кандидатов-клонов», которые выдают себя за ее представителей на парламентских выборах. Руководство политической силы уже обратилось в Центризбирком с требованием убрать фальшивых кандидатов из бюллетеней, а также подало заявление в Нацполицию.

20 мая Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля. На Украине они проходят по смешанной системе — 251 кандидат пройдет в парламент по партийным спискам и 199 кандидатов будут избираться по одномандатным округам.

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