На Украине решили отказаться от наблюдателей ПАСЕ на выборах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо отказаться от наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае восстановления полномочий российской делегации. Об этом он написал в Facebook.

«ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — заявил министр. Он порекомендовал Верховной Раде отозвать приглашение миссии ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами.

По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но «доверия к этой ассамблее у нас больше нет».

Также Климкин посетовал на то, что миссия ОБСЕ «с пониманием» отнеслась к нежеланию Украины допустить до президентских выборов наблюдателей из России, тогда как в ПАСЕ подобная позиция пока что поддержки не находит.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. После принятия этого решения украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ.

В ответ на это Украина отозвала своего представителя в Совете Европы, а украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!