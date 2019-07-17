Зеленский прилетел в «бандитский» Николаев и «порешал» вопросы области

Видео: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с исполняющим обязанности главы Николаевской области Вячеславом Бонем, во время которой потребовал от него написать заявление об увольнении по собственному желанию. Видео их конфликта опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Во время разговора Зеленский выразил неудовлетворенность ситуацией с ремонтом местного аэропорта, после чего осудил главу области за то, что он делает «такое выражение лица, будто (...) вообще ни при чем». Бонь согласился, что он «при чем», после чего Зеленский спросил, почему власть региона относится к людям «как к скотам», и вспомнил, что Николаев называют «бандитским городом».

«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев — это самый бандитский город". Это нормально?» — спрашивал Зеленский главу области. По его словам, люди в городе живут нормальные, а вот «чиновники ведут себя, как бандиты». Зеленский предложил Боню покинуть свою должность, и тот пообещал написать заявление по собственному желанию. «Все, порешали. Так же тут, в Николаеве? Порешали и порешали», — подвел итог разговора президент Украины.

Ранее во время того же визита в Николаев Зеленский также устроил перепалку с директором николаевского аэропорта Федором Барной.

Бывший начальник Боня и экс-глава Николаевской области Алексей Савченко, входивший в команду экс-президента Петра Порошенко, заявил о своем намерении уволиться на следующий день после второго тура президентских выборов, 22 апреля. Однако его официальное увольнение состоялось лишь в середине июня, когда Зеленский отправил в отставку руководителей сразу 15 областей страны.

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