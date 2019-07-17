Зеленский устроил перепалку с директором украинского аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта Федором Барной в ходе визита в город Николаев. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Обозреватель».

По данным издания, инцидент произошел во время обсуждения строительства нового терминала аэропорта, объема необходимых на это средств и сроков выполнения работ.

«Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?» — спросил Барна у украинского лидера. Зеленского такой вопрос возмутил. «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!» — заявил он в ответ.

После этого директор аэропорта извинился, отметив, что на самом деле просто хотел попросить помощи, раз президент приехал. Затем дискуссия продолжилась на повышенных тонах.

Ранее в июле Зеленский поругался с секретарем бориспольского горсовета Ярославом Годунком. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако президент его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения. После инцидента чиновник назвал украинского лидера дебилом и заявил, что не простит президенту такого поведения. Он также пообещал подать на Зеленского в суд, но позже передумал.

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