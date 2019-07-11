Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд. Об этом чиновник сообщил в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Годунок напомнил, что во время избирательной кампании 2019 года призывал голосовать за Зеленского. Возникший с ним конфликт чиновник объяснил тем, что окружение главы государства предоставило ему неправдивую информацию. «Это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет. Я не пойду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Я думаю, что президент разберется в этой досадной ситуацией, в которую мы оба попали, и соответственно отреагирует и покажет, что никакой я не бандит», — заявил Годунок.

Также он сообщил, что выступил с видеообращением, поскольку «пророссийские силы и телеканалы пытаются сделать из инцидента провокацию».

Инцидент с участием президента Украины и секретаря бориспольского горсовета произошел в среду, 10 июля. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако Зеленский его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения. После инцидента Годунок назвал Зеленского дебилом, заявил, что не простит президенту такого поведения, и пообещал подать в суд.

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