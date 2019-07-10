Выгнанный с совещания чиновник назвал Зеленского дебилом и собрался в суд

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с рабочего совещания, собрался подать на главу государства в суд. Об этом чиновник заявил в интервью изданию «Страна.ua».

«Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу (…) Разве президент может так себя вести? Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал — проверьте мне. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу», — сказал Годунок.

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По его словам, до совещания Зеленский не знал о судимости участника встречи, — об этом президенту сообщил его помощник прямо во время мероприятия. Чиновник посетовал, что, прочитав грязь из интернета, Зеленский отказался выслушать его доклад о проблемах в районной администрации и назвал бандитом.

Годунок связал случившееся с предстоящими выборами в Верховную Раду: он намерен баллотироваться по 98 округу от партии «Батькивщина», а у Зеленского в этом районе есть свой кандидат. «У меня здесь есть рейтинг, я четыре раза избирался депутатом (…) А эту информацию на меня ему подсунули, когда увидели, что их кандидат от Зеленского по Борисполю мне проигрывает», — отметил он.

При этом сообщения о судимости за разбой Годунок опроверг. Чиновник заявил, что на него заводили дело, но вину доказать не смогли.

Инцидент с участием президента Украины и секретаря бориспольского горсовета произошел в среду, 10 июля. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако Зеленский его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения.

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