Гройсман призвал найти деньги на отмененный Зеленским парад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что парад ко Дню независимости 24 августа необходимо провести не за счет соцвыплат военным, а за счет других источников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гройсман отметил, что поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского направить 300 миллионов гривен (около 745 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») на премии военным. В связи с этим он поручил министру финансов и министру обороны посчитать стоимость проведения парада и найти новые источники финансирования.

Соответствующие предложения будут направлены президенту.

Зеленский объявил об отмене парада 9 июля. По словам главы государства, денежные выплаты, которые планировалось потратить на проведение мероприятия, получат не только военнослужащие, находящиеся в Донбассе, но и солдаты-срочники, офицеры и даже курсанты. Празднование Дня независимости пройдет в новом формате, отметил президент.

Его идею раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко. По словам политика, данные Зеленского о том, что военный парад дорогой, неверны. Порошенко пояснил, что он «намеренно отменил все дорогие удовольствия, в том числе воздушный парад».

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