Зеленский отменил военный парад ради социальных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости. Сэкономленные средства будут направлены на социальные нужды. Об этом украинский лидер заявил на своей странице в Facebook.

День независимости отмечается на Украине 24 августа. Зеленский отметил, что обычно праздник сопровождает «помпезный и точно не дешевый» военный парад. «Лучше эти деньги выплатить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (около 745 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») на премии всем нашим военным», — сказал он.

По словам главы государства, денежные выплаты получат не только военнослужащие, находящиеся в Донбассе, но и солдаты-срочники, офицеры и даже курсанты.

Празднование Дня независимости пройдет в новом формате, добавил президент.

Повышение выплат военным является одним из основных положений военной доктрины Зеленского. Украинский лидер собирается реформировать Вооруженные силы страны (ВСУ) по стандартам НАТО, в результате около 50 процентов финансовых ресурсов будут направлены на содержание армии. В команде Зеленского сообщали, что зарплаты военнослужащих на передовой должны достигнуть тысячи евро.

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