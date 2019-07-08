Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе закончится через год. Об этом в понедельник, 8 июля, он сообщил в ходе брифинга на саммите Украина — Европейский союз, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, стороны движутся к устойчивому прекращению огня. «Понимаю — не так быстро, как хотелось бы. Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», — отметил глава государства.

Зеленский считает, что единственным «оружием», которым можно остановить войну и вернуть мир, является дипломатия. Он добавил, что впереди — «много работы» по восстановлению Донбасса.

Ранее 8 июля Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

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В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но пока Россия не готова дать ответ. По его словам, президент Украины предложил абсолютно новый формат переговоров. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за формат предлагается», — добавил Песков.

1 июля украинский лидер заявил, что не может обещать, что «завтра будет мир, что прекратим войну» в Донбассе. Однако, как считает глава государства, после развода войск появилась «хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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