Зеленский заговорил с Донбассом на русском языке

Видео: 112 Украина / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область при общении с жителями перешел на русский язык. Видеотрансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина», эфир которого доступен на YouTube.

Таким образом президент хотел пресечь «манипуляции» на тему того, что «якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке». Когда Зеленский попросил публику разрешения перейти на русский язык, зал встретил его слова аплодисментами. После этого речь президента продолжилась на русском.

В ходе выступления он также попросил «не делить на своих и чужих» тех граждан Украины, которые проживают на не подконтрольных Киеву территориях. «Они такие же люди, дефектов у них нет», — отметил он.

Рабочая поездка Зеленского в Донецкую область проходит в пятницу, 5 июля. Она приурочена к пятой годовщине освобождения Славянска и Краматорска, президент собирается принять участие в праздничных мероприятиях по этому случаю. Как стало известно ранее, одна из целей поездки для Зеленского — лично представить местным жителям назначенного им главу региона Павла Кириленко, который, по данным украинских СМИ, является братом одного из ополченцев ДНР.

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