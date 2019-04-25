Украинским бойцам на передовой пообещали тысячу евро в месяц

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой через пять лет будут получать от одной тысячи евро (30 тысяч гривен, или 72 тысячи рублей) в месяц. С таким утверждением в эфире телеканала СТБ выступил Иван Апаршин, советник по вопросам безопасности победителя выборов президента страны Владимира Зеленского.

Он добавил, что полковники ВСУ будут зарабатывать 2,5 тысячи евро в месяц. Апаршин отметил, что не видит проблем с поиском источников финансирования.

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«Сегодня в министерстве обороны очень много избыточного имущества (...). На каком основании у Минобороны сейчас 530 тысяч гектаров земли? Из них 270 не используются», — сказал советник Зеленского.

Заявление Апаршина высмеял Юрий Бирюков, помощник действующего президента Украины Петра Порошенко. «Если сейчас боец на передовой получает от 24 тысяч [гривен] (около 800 евро — прим. «Ленты.ру») , то значит прирост за пять лет — шесть тысяч гривен? Мощно, да. Правда, у нас такой прирост был за последние 12 месяцев. Но мы — не "команда Зеленского"», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Издание «Новое время» 25 апреля опубликовало военную доктрину Владимира Зеленского. В частности, в документе говорится, что служба в армии Украины будет добровольной, а ВСУ избавятся от «несвойственных функций».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — действующего главу государства Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

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