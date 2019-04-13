Зеленского уличили в нежелании идти в армию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал повестки из военкомата. Об этом в своем Facebook сообщил советник действующего президента Юрий Бирюков.

Он опубликовал якобы ответ Министерства обороны на депутатский запрос, в котором значится, что Зеленский годен к строевой службе, однако воинскую службу не проходил.

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«Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. отправлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015. Гражданин в военный комиссариат по вызовам не являлся», — говорится в бумаге.

Подлинность данного документа вызывает сомнения. Бумага оформлена ненадлежащим образом — без печатей, подписей и исходящего номера.

На Украине 31 марта прошел первый тур президентских выборов. Победитель выявлен не был, и во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский, набравший более 30 процентов голосов, и действующий президент Петр Порошенко, получивший почти вдвое меньше.

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