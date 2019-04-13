В «Олимпийском» прокомментировали ситуацию с датой дебатов Порошенко и Зеленского

В администрации киевского спорткомплекса «Олимпийский» сообщили, что готовы принять кандидата в президенты Украины и действующего главу государства Петра Порошенко 14 апреля, когда он и намеревался провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским, передает в субботу, 13 апреля, ТАСС.

«Да, мы ждем Порошенко», — заявил собеседник агентства. При этом информацией о том, будет ли присутствовать на дебатах другой участник президентской гонки Зеленский, он не располагает.

Представитель спорткомплекса уточнил, что анонсированный ранее форум Kyiv Music Days 2019 (сетевой форум участников рынка концертной индустрии — прим. «Ленты.ру») также состоится. По его словам, ни одно из мероприятий отменено не было, так как они пройдут на разных площадках, и «одно другому не мешает». Источник подчеркнул, что участники форума «не будут пересекаться с президентом».

Кроме того, на сайте «Олимпийского» отмечается, что на 14 апреля отменены все экскурсионные мероприятия. На официальном портале Порошенко также указано, что его дебаты с Зеленским состоятся именно в этот день. При этом команда шоумена придерживается ранее заявленной им даты — 19 апреля.

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12 апреля сообщалось, что на стадионе в день, указанный для дебатов действующим президентом Украины, состоится другое мероприятие. По словам представителя сервиса по продаже билетов Максима Плахтия, в период с 13:30 до 14:40 там действительно пройдут дебаты, «а именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019».

До этого администрация «Олимпийского» сообщала, что получила разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. Уточнялось, что руководство площадки ведет переговоры с обеими сторонами. Таким образом, кандидаты так и не договорились о дате мероприятия.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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