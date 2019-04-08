Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты. Об этом заявил спикер штаба Олег Медведев, передает Liga.net.

«Остается в силе позиция Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский". И Порошенко будет ждать Владимира Зеленского на этих дебатах», — сказал он и подчеркнул, что мероприятие пройдет на стадионе только при условии, что вторая сторона согласится с этой датой.

При этом президент Украины 19 апреля придет на теледебаты в студию государственного канала «Суспільний», как и прописано в избирательном законодательстве страны. Спикер его штаба отметил, что глава государства может появиться на стадионе «Олимпийский», где назначил ему дебаты Зеленский, но «только в то время, в которое он будет свободен от исполнения своих обязанностей».

Ранее Порошенко уже заявлял о намерении перенести дебаты со своим оппонентом на 14 апреля. Позже Зеленский в видеообращении снова назвал дату 19 апреля, и председатель фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что президент согласен с условиями.

Согласно избирательному законодательству, теледебаты перед вторым туром президентских выборов должны состояться в последнюю пятницу перед голосованием. Поскольку второй тур назначен на 21 апреля, встречу кандидатов в эфире положено провести 19 апреля. Финансирование мероприятия из госбюджета возможно только в случае, если они пройдут в установленном порядке, а не на стадионе.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах. Изначально в штабе действующего президента заявили, что он не собирается нарушать установленный порядок процедуры, однако позже Порошенко выпустил ответное видеообращение, где принял вызов на арену. Также он согласился на требование Зеленского сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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