Порошенко согласился на предложенную Зеленским дату дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился на заявленную его оппонентом артистом Владимиром Зеленским дату дебатов. Об этом заявил председатель фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов, передает «Украинская правда».

«Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты, по сути, и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, "стадион — так стадион"», — сказал Герасимов, напомнив тем самым, что президент изначально соглашался со всеми требованиями соперника по предвыборной гонке.

Ранее глава государства заявлял, что намерен встретиться с Зеленским 14 апреля, однако позже артист назвал дату 19 апреля.

Согласно избирательному законодательству, официальные теледебаты между кандидатами, прошедшими во второй тур, должны проводиться в последнюю пятницу перед вторым туром голосования. В данном случае это 19 апреля. Они оплачиваются из государственного бюджета, однако ЦИК заявлял, что из-за нестандартного места проведения мероприятия политикам придется рассчитывать на собственные средства.

3 апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах. Действующий глава государства опубликовал ответное видеообращение, в котором отметил, что это нарушает установленный порядок, но «стадион — так стадион». Также он согласился на требование Зеленского сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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