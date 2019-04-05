На дебаты Порошенко и Зеленского предложили продавать билеты

Политолог Руслан Бортник предложил организовать продажу билетов на дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире NewsOne, видео доступно на YouTube-аккаунте телеканала.

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«За этот дуэт, думаю, по тысяче гривен (около 2400 рублей) спокойно можно брать. Люди с удовольствием примут в этом участие. Можно фотографии продавать, хот-доги параллельно, как всегда на такого рода мероприятиях. На разогрев нужно обязательно пригласить Святослава Вакарчука из Океана Эльзы», — сказал он.

3 апреля Зеленский позвал Порошенко на дебаты в НСК «Олимпийский». На ответ он дал 24 часа. Позднее президент согласился подискутировать. Модератором лидер президентской гонки предложил сделать Юлию Тимошенко, она пообещала подумать.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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