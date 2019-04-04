Тимошенко пообещала подумать над предложением Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому на предложение стать модератором его дебатов с Петром Порошенко. Об этом сообщает «Громадское ТВ» со ссылкой на пресс-службу команды Тимошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — заявили в штабе выбывшего кандидата.

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Ранее 4 апреля Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты, и заявил, что его команда предлагает назначить независимого арбитра и ведущего для избежания провокаций и подлога. «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — спросил он. На раздумье Тимошенко дали 24 часа.

В свою очередь, руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в своем Facebook-аккаунте разъяснил правила проведения официальных дебатов. «Господа кандидаты. Дебаты — по закону "О выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка», — написал он.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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