Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский позвал на дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко своего бывшего оппонента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Новый ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».

Зеленский заявил, что его команда предлагает назначить независимого арбитра и ведущего для избежания провокаций и подлога. «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Cможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — продолжил он.

Артист также обратился к Порошенко с ответом на его обращение. «Тон разговора резко изменился. Что же, господин президент, ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой», — сказал шоумен.

3 апреля Зеленский вызвал действующего президента на дебаты, пригласив его встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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