Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского

Лидер «Батькивщины» и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая выбыла из президентской гонки на Украине после первого тура выборов, выразила возмущение в связи с предложением другого кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского стать модератором его дебатов с действующим украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил источник в окружении Тимошенко, передает в пятницу, 5 апреля, «Страна.ua».

По его словам, политик возмущена «хамским предложением» Зеленского. «[Она ему] откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение», — считает собеседник издания.

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Ранее сообщалось, что Тимошенко пообещала подумать над приглашением шоумена. «Мы видели ролик, у нас есть время подумать», — заявили в штабе выбывшего кандидата в ответ на видеозапись, размещенную в Facebook-аккаунте команды Зеленского.

В ролике он предлагал назначить модератором Тимошенко, дав ей на раздумья 24 часа. До этого, 3 апреля, шоумен вызвал на дебаты в НСК «Олимпийский» в Киеве Порошенко, также дав ему сутки для принятия решения.

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Среди условий дебатов оказалась медицинская экспертиза, чтобы доказать — среди кандидатов в президенты Украины нет алкоголиков и наркоманов. Зеленский также напомнил действующему президенту обо всех оскорблениях и потребовал от него публичного признания, что тот считает своего оппонента «не ватником, быдлом, клоуном и малороссом», а кандидатом в президенты.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов. 2 апреля ЦИК Украины лишил занявшую третье место Тимошенко и остальных кандидатов права на второй тур. Позднее появилась информация об объединении Зеленского с партией «Батькивщина», обе стороны опровергли эти слухи.

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