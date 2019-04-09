Украинцам пообещали маленького зверька вместо дебатов Порошенко и Зеленского

Студия государственного телеканала Украины «Общественный» будет подготовлена к дебатам кандидатов в президенты 19 апреля, как того требует избирательное законодательство. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на брифинге с Центризбиркомом, передает «Украинская правда».

По его словам, подготовка студии к дебатам, оплачиваемым из бюджета, была заложена в смету заранее, поэтому отменить мероприятие невозможно. Аласания подчеркнул, что работники уже предусмотрели вариант на случай, если не явятся ни действующий глава государства Петр Порошенко, ни его оппонент Владимир Зеленский.

«У нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время пойдет бегущая строка по экрану: "Извините, кандидат (...) не явился на дебаты"», — рассказал глава НОТУ.

Трансляция будет идти 19 апреля с 20:00. «Общественный» также готов транслировать дебаты на стадионе «Олимпийский», которые должны начаться на час раньше, однако вещание прекратится, как только наступит время для официальных дебатов. Аласания добавил, что ясности от кандидатов по вопросу с дебатами пока получить не удалось, потому что «диалоги между ними есть только в YouTube».

3 апреля Зеленский опубликовал видео, в котором вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». В штабе президента ответили, что это не соответствует установленному порядку, однако позже сам глава государства опубликовал ролик, где принял вызов.

Кандидаты пока не договорились по дате дебатов. Сначала Порошенко заявил, что хотел бы провести мероприятие в «Олимпийском» 14 апреля. Затем Зеленский в одном из своих видеообращений к подписчикам назвал дату 19 апреля — это последняя пятница перед повторным голосованием, согласно закону, дебаты должны проводиться именно в этот день. Порошенко ответил, что согласен на то же число. Однако после этого в его штабе заявили, что президент все же настаивает на 14 апреля и будет ждать Зеленского на стадионе, а 19 апреля собирается прийти в студию «Общественного».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Лидером в нем стал Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов голосов, Порошенко получил около 16 процентов. Оба кандидата не получили необходимого для победы минимума в 50 процентов плюс один голос. Второй тур состоится 21 апреля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!