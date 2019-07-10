Киевскую область возглавил однокурсник главы партии Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым губернатором Киевской области. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что Бно-Айриян был одногруппником главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Они вместе учились в Киевском национальном университете.

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Ранее новоиспеченный губернатор работал в посольстве Украины в Москве, был советником бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. До нынешнего назначения он занимал пост директора по коммуникациям и международному сотрудничеству в НЭК «Укрэнерго», руководство которой обвиняют в коррупции.

21 мая Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского. Богдан, по данным журналистов, попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

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