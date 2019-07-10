Зеленский выгнал с совещания «разбойника»

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе вступил в перепалку с секретарем местного горсовета Ярославом Годунком из-за его судимости. Видео конфликта размещено на странице издания Liga.net в YouTube.

Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы. Зеленский после этого заявил: «Когда очень много кричат, я всегда прошу найти что-то в интернете о человеке, который много кричит», после чего зачитал информации о судимости Годунка по статье о разбое. «Ярослав Николаевич, это вы? — спросил чиновника Зеленский и, получив утвердительный ответ, продолжил: — Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь?»

Возмущение президента сопровождалось аплодисментами присутствующих в зале.

Чиновник попытался вступить в полемику с главой государства и припомнил ему его инаугурационную речь, в которой Зеленский сказал, что «каждый украинец — теперь президент». «Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй», — оборвал его Зеленский.

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