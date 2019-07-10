Спикер Рады призвал устроить народный парад вместо отмененного Зеленским

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал выйти на улицы в День независимости и устроить «народный парад» вместо отмененного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «112 Украина».

«Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины, участников Революции достоинства, ветеранов российско-украинской войны, волонтеров, военных 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости», — заявил он.

Парубий призвал участников брать с собой символику националистических организаций, боевых частей, спеть марши украинских националистов и «огласить лозунг "Слава Украине!"». «Я буду там вместе с вами», — подытожил парламентарий.

Ранее Зеленский отменил военный парад на День независимости и заявил, что сэкономленные средства будут направлены на социальные нужды. «Лучше эти деньги выплатить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (около 745 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») на премии всем нашим военным», — сказал он.

Повышение выплат военным является одним из основных положений военной доктрины Зеленского. Украинский лидер собирается реформировать Вооруженные силы страны (ВСУ) по стандартам НАТО, в результате около 50 процентов финансовых ресурсов будут направлены на содержание армии. В команде Зеленского сообщали, что зарплаты военнослужащих на передовой должны достигнуть тысячи евро.

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