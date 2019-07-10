Обруганный Зеленским чиновник голосовал за него

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, рассказал, что на президентских выборах он и его семья голосовали именно за Зеленского. Об этом чиновник сообщил в интервью изданию «Страна.ua».

Годунок рассказал, что в день выборов он опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со своими детьми, которую подписал так: «Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного ПреЗЕедента». Поддержка Зеленского, как утверждает чиновник, стоила ему партбилета Радикальной партии, от которой он четыре раза избирался в горсовет партии. По его словам, когда он сказал лидеру своей политической силы Олегу Ляшко, что «надо не критиковать, а поддержать» нового президента, его исключили из партии.

В то же время Годунок подчеркнул, что голосовал за Зеленского вынужденно, потому что был против его конкурента Петра Порошенко. «Вот, я тогда за Зеленского агитировал, а сегодня попал», — говорит чиновник, выражая сожаления по поводу того, что «тянул мазу» за нового главу государства.

Инцидент с участием президента Украины и секретаря бориспольского горсовета произошел в среду, 10 июля. Годунок взял слово во время обсуждения состояния местной больницы, однако Зеленский его перебил, назвал разбойником и выгнал из помещения. После инцидента Годунок назвал Зеленского дебилом, заявил, что не простит президенту такого поведения, и пообещал подать в суд.

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