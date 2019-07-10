Зеленский обсудил с мэром Борисполя озерные фекалии

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в спор с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком из-за нечистот в местных озерах. Их диалог публикует издание «Украинская правда».

Конфликт начался с рассказа Зеленского о просьбах и вопросах людей — один из жителей Борисполя написал президенту, что, несмотря на то что из бюджета были выделены 1,7 миллиона гривен на чистку озер, в некоторых из них по-прежнему «на дне почти метр фекалий».

Федорчук не стал комментировать эту ситуацию, вместо этого поспешив заявить, что он «не ворует», а траты мэрии можно попросить проверить в правоохранительных органах. После этого Зеленский напрямую спросил, будут ли чистить озера. Мэр Борисполя в ответ пожаловался на горожан:« Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивиды...»

«Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь?» — прервал мэра Зеленский. По его словам, он впервые слышит, что люди виноваты в бездействии властей.

Ранее на том же совещании Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Причиной того конфликта стала судимость чиновника: Зеленский отказался слушать осужденного в прошлом «разбойника».

На этом совещании Зеленский также представил нового главу Киевской области Михаила Бно-Айрияна. СМИ отмечают, что новый губернатор был одногруппником главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Они вместе учились в Киевском национальном университете.

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